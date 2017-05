Momentul in care cativa indivizi din capitala, suspectati de trafic de droguri, sunt scosi din masina si pusi la pamant de mascati. In casa unuia, au gasit saci plini cu substante narcotice: "Asta ce e?" - VIDEO

Potrivit Politiei, activitatea acestora a fost monitorizata aproximativ doua luni de zile, perioada in care ar fi incercat sa introduca pe “piata neagra” substante narcotice de origine vegetala in proportii deosebit de mari.

In urma unor ambuscade organizate pe o strada din capitala, in automobilele cu care se deplasau figurantii, fortele de ordine au depistat cantitati impunatoare de droguri sintetice si de tip vegetal, cum ar fi marijuana, metamfetamina, ab-fubinaca, ab-chiminaca, telefoane mobile utilizate la comercializarea substantelor narcotice, bani in suma de 3 000 lei obtinuti in urma vanzarilor de droguri, precum si mijloace financiare marcate transmise anterior in cadrul achizitiilor de control.

Membrii gruparii cu varstele cuprinse intre 18 ani si 29 ani, aveau rolul bine determinat, de preparare a drogurilor, realizare cu amanuntul si en-gros, precum si identificarea potentialilor clienti de incredere. Respectiv in urma perchezitiilor autorizate in automobil si la domiciliile lor, au fost depistate si ridicate substante narcotice in cantitate totala de aproximativ 5 kilograme, fiind sigilate si expediate Centrului tehnico-criminalistic si expertize judiciare al IGP conform procedurii legale.

Banuitii au fost retinuti pe un termen de 72 de ore si sunt cercetati penal pentru circulatia ilegala a substantelor narcotice in proportii deosebit de mari in scop de instrainare. Conform legii ei risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 7 ani pana la 15 ani.