Momentul in care femeia data disparuta dupa explozie este gasita fara suflare sub daramaturi: a cazut cu tot cu pat de la etajul 15 la 14, iar peste ea au cazut bucati de beton. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

In aceasta dimineata, in jurul orei 9:45, salvatorii au scos de sub ruine corpul neinsufletit al femeii. Barbatul de 77 de ani care s-a stins la spital era sotul ei.



Femeia locuia la etajul 15 si a fost data disparuta in urma exploziei. Azi noapte, in jurul orei 2:20, corpurile neinsufletite ale femeii de 30 de ani si copilului ei de 4 ani au fost recuperate de salvatori.

Intre timp, toata lumea care locuia in cladirea in care s-a produs deflagratia a fost evacuata. O parte dintre ei vor ramane la rude. Unii dintre ei au fost cazati in sala sportiva la Spitalul Sfanta Treime, iar altii la fostul spital al Cailor Ferate.

Patru persoane au murit - o femeie de 30 de ani, fiul ei de 4 ani, un barbat de 77 de ani si sotia acestuia, iar opt, printre care si un pompier, au fost ranite in urma unei explozii devastatoare produse sambata seara, 6 octombrie, intr-un bloc cu 20 de etaje din sectorul Rascani. Bubuitura a fost atat de puternica incat a distrus trei apartamente, iar bucati de beton au fost aruncate la cativa metri. In toiul noptii, locatarii speriati au fost evacuati. Preliminar, deflagratia s-a produs din cauza unei butelii de gaz.



Printre raniti este si proprietara apartamentului in care s-a produs deflagratia. Femeie de 32 de ani este internata la Institutul de Medicina Urgenta cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, starea ei fiind grava.