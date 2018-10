Au plecat cu acelasi elicopter cu care au si venit. Momentul in care Erdogan si Dodon aterizeaza si decoleaza cu aparatul de zbor, la Comrat. Presedintele Turciei si-a incheiat vizita in tara noastra

Intreaga vizita a presedintelui turc a fost transmisa live pe pagina de facebook a bascanului Gagauziei, Irina Vlah. Desi in imagini se vad doua aparate de zbor care aterizeaza pe stadionul din Comrat, Recep Erdogan a zburat intr-un singur elicopter alaturi de sotia sa, Igor Dodon si Galina Dodon. Momentul in care acestia coboara din elicopter poate fi vazut in imaginile video.

Si Igor Dodon a postat pe pagina sa de facebook, imagini alaturi de Erdogan si sotiile lor, din interiorul elicopterului:

Momentul in care Recep Erdogan este petrecut in Turcia de catre Igor Dodon. Seful statului noastru a publicat imagini pe pagina sa de facebook:

Recep Erdogan a fost astazi la Comrat impreuna cu sotia sa. Acolo, presedintele turc a fost intalnit cu pancarte pe care era imprimat chipul sau, cu dansuri si drapele ale Turciei. Dupa ce ieri Erdogan a primit Ordinul Republicii de la Igor Dodon, astazi a fost decorat de Irina Vlah cu cea mai inalta distinctie a regiunii autonome.

Recep Erdogan s-a aflat intr-o vizita de doua zile in Republica Moldova.