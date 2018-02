Membrul unei grupari specializate in santaj, retinut: ameninta persoane cu moartea si le cerea bani, iar acestia ajungeau la liderul gruparii care este detinut intr-un penitenciar din Romania - VIDEO

Potrivit politiei, individul face parte din organizatia criminala ”Patron”, liderul careia isi ispaseste pedeapsa intr-un penitenciar din Romania.

Astfel, la indicatiile liderului, mai multi indivizi ar fi santajat si obtinut bani, de la 2500 lei pana la 1000 euro, de la mai multe persoane, sub diferite pretexte inventate, amenintandu-i cu moartea, iar cea mai mare parte din bani ajungea la liderul gruparii.

In urma investigatiilor efectuate, oamenii legii l-au retinut pe asa numitul ”Supraveghetor”, unul dintre membrii grupului infractional. Individul de 50 de ani, din Straseni, a fost anterior condamnat pe infractiuni similare.

Potrivit procurorilor, in urma perchezitiilor efectuate la domiciliul si in automobilul acestuia, oamenii legii au depistat droguri, munitii aflate in circuit ilicit, un pumnal ce apartine suspectului, dar si alte obiecte care ar demonstra vinovatia acestuia.

Pe acest caz a fost initiata o cauza penala pentru santaj, iar individul risca pana la 7 ani de inchisoare.