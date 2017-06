Momentul in care o masina a politiei de frontiera este lovita in plin de un BMW. Imagini de pe camera de supraveghere: 4 raniti, dintre care unul in stare grava - VIDEO

Potrivit unui comunicat al Poltiei de Frontiera, patru politisti de frontiera din cadrul Directiei regionale SUD au avut de suferit diverse traumatisme, unul dintre care, fiind in stare grava, a fost transportat de urgenta la spital. Accidentul rutier a avut loc ieri, 20 iunie, dupa ce un autoturism, de model BMW, a lovit masina Politiei de Frontiera aflat in misiune, care avea dispozitivul sonor si semnalele luminoase in functiune.

In jurul orei 21.15, pe traseul M-3, in apropierea de o statie de o statie PECO, un BMW nu s-a asigurat in trafic si a ignorat semnalele sonore si luminoase ale autospecialei Politiei de Frontiera care venea in spatele acesteia. Echipajul Politiei de Frontiera a incercat sa evite impactul cu autoturismul care nu a acordat prioritate, in rezultat automobilul de serviciu Dacia Duster s-a inversat, iar cei patru politisti de frontiera s-au ales cu diverse traume.

Soferul BMW-ului, un barbat in varsta de 22 de ani, locuitor al satului Besalma, se afla in stare de ebrietate avansata. Urmare a testarii alcooscopice s-a depistat 0,90 mg/l in aerul expirat. Mai mult, tanarul nu avea permisul de conducere conform sistemului informational si nici vinieta, tinand cont ca masina era inmatriculata in Marea Britanie, avand volanul pe dreapta.

De mentionat ca in conformitate cu regulile de circulatie rutiera este interzisa conducerea pe timp de noapte a automobilului echipat cu volanul pe dreapta.

Daca va fi gasit vinovat, acesta risca 750 la 850 u.c. sau munca neremunerata in folosul comunitaţii de la 200 la 240 de ore, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.

Organele de politie continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate care au fost condiţiile in care s-a produs accidentul.

Toti cei patru politisti de frontiera implicati in accident sunt in afara oricarui pericol.