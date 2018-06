Momentul in care un Volkswagen arde, langa satul Visoca, Soroca. Automobilul ar fi luat foc din mers. Martor: soferul si-a ars ambele maini - VIDEO

Potrivit martorilor, totul s-a intamplat astazi in jurul orei 11:00, pe soseaua Soroca-Otaci. Tot martorii spun ca soferul a reusit sa iasa la timp din masina, insa a ramas cu mainele arse, ceea ce putem observa si din imaginile transmise de catre ei in in redactia PROTV.

Contactati de PROTV, pompierii spun ca nimeni nu a avut de suferit. La fata locului a intervenit o autospeciala, care a stins flacarile.