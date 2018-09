Momentul in care o masina de taxi arde pe o strada de la Buiucani. Ce a mai ramas din vehicul dupa ce au fost stinse flacarile - FOTO si VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 3:30 pe strada Ion Creanga din sectorul Buiuicani al capitalei. Potrivit SPCSE, o masina de taxi de model Skoda a fost cuprinsa de flacari si a ars aproape in totalitate.

Soferul a reusit sa iasa la timp din vehicul si a alertat pompierii. La fata locului a fost trimisa o autospeciala care a potolit flacarile.

In urma izbucnirii flacarilor, soferul nu a patit nimic, iar autotmobilul a ars aproape in totalitate.

Toate cauzele si circumstantele izbucnirii incendiului urmeaza a fi stabilite.