Momentul in care ofiterii CNA forteaza usa, intra in apartamentul fostului presedinte al raionului Criuleni si il gasesc atarnand de balcon: "- Nu pune mana pe mine." "- Treci te rog incoace" - VIDEO

In momentul in care i-ar fi vazut pe ofiterii CNA, barbatul s-a baricadat in casa si s-ar fi opus actiunilor ofiterilor. Astfel, in imagini se vede cum ofiterii CNA forteaza usa aparatamentului, intra in casa si il gasesc pe Rotaru atarnand de marginea balconului.

Timp de cateva minute, dupa mai multe schimburi de replici intre ofiterii CNA si Rotaru, fostul presedinte al raionului Criuleni a renunta la ideea de a sari de la balcon.