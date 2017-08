Momentul in care salvatorii participa la descarcerarea celor doi soti care si-au pierdut viata in accidentul tragic de la Bacioi: pompierii au avut nevoie de mai mult timp ca sa-i scoata dintre fiare - VIDEO

Potrivit SPCSE, in teren au intervenit doua echipaje de salvatori si pompieri.

Ieri seara a avut loc un grav accident la intrare in Bacioi. O Toyota s-a lovit violent cu un Mercedes. In urma impactului, doi soti au decedat pe loc, iar fiica acestora se afla la spital in stare grava. Soferita Toyotei, impreuna cu trei pasageri s-au ales cu diverse leziuni.