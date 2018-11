Momentul in care salvatorii scot din microbuz moldovenii raniti in accidentul de la Kiev: "Taie si aici, ca sa poata iesi" - VIDEO

Un microbuz cu opt moldoveni la bord a fost implicat in aceasta dimineata intr-un grav accident in apropiere de Kiev. Vehiculul cu pasageri, care a pornit din Federatia Rusa si urma sa ajunga in Moldova, a lovit in plin un TIR care stationa pe marginea soselei.

Potrivit responsabililor de la Ministerul de Externe de la noi, in urma impactului violent cinci moldoveni au fost raniti si transportati la doua spitale din Kiev. Dupa ce au primit ingrijiri medicale, doi dintre ei au fost externati, iar trei raman internati, starea lor fiind stabila.