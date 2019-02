Momentul in care soferul intra cu microbuzul pe contrasens, se izbeste de un pilon si doboara parapetul de pe podul de la Ismail - VIDEO

Din imagini se vede cum soferul intra cu microbuzul pe contrasens, se izbeste violent de un pilon si intra in parapetul de pe pod.

Politia sustine ca soferul era beat in momentul impactului. Si pasagerii care se aflau in vehicul erau in stare de ebrietate, spun autoritatile, care anunta ca au deschis un dosar penal.

Accidentul s-a produs ieri, la pranz. Un microbuz cu pasageri era cat pe ce sa zboare de pe podul de pe Ismail, dupa ce a intrat pe contrasens, a doborat parapetul si s-a oprit intr-un pilon. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spital cu rani usoare. Oamenii legii spun ca microbuzul de ruta, nu era pe ruta cand s-a produs accidentul.

Accidentul s-a produs in jurul orei 13, pe podul de pe strada Ismail din centrul capitalei. Martorii spun ca la un moment dat, soferul microbuzului de pe ruta 186 a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, s-a lovit de bordura, s-a intors la 180 de grade dupa care a fost proiectat intr-un pilon.

Oamenii legii spun ca in microbuz se aflau trei barbati, iar un urma impactului, doi dintre ei au fost transportati la spital cu rani, insa nu au fost internati. Tot ei sustin ca in momentul producerii impactului, microbuzul nu se afla pe ruta. Cand au ajuns la fata locului, politistii spun ca au gasit doar microbuzul care abia de se tinea sa nu cada de pe pod, insa nici urma de sofer sau pasageri.