Momentul in care un barbat isi bate sotia in strada chiar in fata sediului MAI: "Du-te de aici". Ce s-a intamplat cand a ajuns politia la fata locului - VIDEO \ ZdG

Un barbat a fost surprins in timp ce loveste o femeie in strada, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Chiar daca scena a durat mai multe minute, iar femeia striga cand era lovita, putini trecatori au intervenit sa-l linisteasca pe barbatul agresiv. A fost chemat echipajul de politie, iar barbatul a fost retinut.