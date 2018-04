Momentul in care un barbat se apropie de o batrana, ii ia geanta si fuge. Scena, surprinsa de camerele de supraveghere - VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat la data de 24 martie. Femeia in varsta de 68 de ani, originara din capitala, a anuntat politia ca a fost jefuita, in plina strada. Un barbat a atacat-o si i-a luat geanta in care avea lucruri in valoare de 2500 de lei. Totul s-a intamplat pe bulevardul Negruzzi din capitala.

Oamenii legii au gasit imagini de pe camerele de supraveghere, in care se vede cum barbatul se apropie de femeie, ii ia geanta si fuge.

Acum suspectul este cautat de politie. Acesta risca pana la 7 ani de inchisoare.