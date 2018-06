Momentul in care un biciclist, care merge pe contrasens, este lovit in plin de o masina, pe o strada din capitala. Soferul povesteste cum s-a intamplat totul. Imagini surprinse de camera de bord - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara pe strada Petricani din capitala. Soferul spune ca stationa cu masina pe partea dreapta a carosabilului, iar in momentul in care a pornit la drum, in fata sa a aparut brusc un biciclist.

Speriat, soferul a incercat sa franeze, insa nu a mai putut evita impactul. Intreaga scena a fost surprinsa cu camera de bord instalata in masina conducatorului auto. Imediat dupa impact, barbatul a coborat din automobil si a incercat sa ajute biciclistul.

In urma loviturilor, victima nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Sursa video: facebook.com