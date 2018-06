Perchezitiile de la ASEM. Momentul in care unul dintre banuiti, transmite peste balcon o geanta plina cu bani, in timp ce ofiterii CNA bat la usa casei sale - VIDEO

Ofiterii CNA descind in aceste momente in mai multe birouri de la ASEM. Mai multi profesori sunt banuiti ca au luat sume mari de bani de la studenti pentru a-i ajuta la sustinerea examenelor si tezelor de licenta. Cu cateva zile in urma, ofiterii CNA au descins si la domiciliile unor suspecti. Atunci, in timp ce ofiterii CNA bateau la usa unei locuinte in care se afla un suspect, acesta a fost surprins in timp ce transmitea, peste balcon, o cutie in care s-ar fi aflat bani primiti de la studenti.