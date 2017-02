Momentul in care un tanar pune ochii pe un rucsac lasat pe o banca, se plimba un pic pe langa el, dupa care il ia si pleaca: In rucsac erau bunuri de peste 30 de mii de lei - VIDEO

Potrivit victimei, in rucsac se aflau bani si alte bunuri de pret in valoare totala de peste 36 000 lei. Acesta l-a uitat pe o banca in curtea unui blo din strada N. Testemiteanu.

Tanarul care i-a rucsacul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate in curte.

Incidentul a avut loc la inceputul lunii curente, cand banuitul a observat rucsacul lasat fara supraveghere, a profitat de lipsa proprietarului si luat rucsacul.

Potrivit politiei, individul s-a ales cu 1 500 lei, 100 euro, un laptop de model “Apple”, precum si alte lucruri de pret.

Oamenii legii urmeaza sa ridice bunurile furate de la un amic de-al banuitului, iar potrivit acestuia banii ar fi fost deja cheltuiti.

Tanarul este cercetat penal pentru furt si risca o pedeapsa cu amenda de la 13 000 lei la 27 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 4 ani.