Momentul in care unul dintre cei doi tineri cazuti intr-o piscina din Soroca este scos din apa de catre prieteni: "Sa nu va vad pe niciunul aici". Adolescentul de 15 ani, adus cu elicopterul, in coma, la Chisinau - VIDEO

Un tanar de 18 ani a murit, iar altul de 15 ani a fost transporat in aceasta diimineata la Chisinau cu un elicpoter SMURD, dupa ce au alunecat, s-au lovit la cap si au cazut in apa. Medicii spun ca tanarul se afla in stare grava. Acesta a fost internat la Intitutul Mamei si Copilului.la spital dupa ce au alunecat, s-au lovit la cap si au cazut in apa. Tinerii se aflau ieri la piscina impreuna cu alti amici cand s-a intamplat tragedia.

Din imaginile surprinse de un martor se vede cum tinerii care se aflau la piscina discuta agitati despre lipsa a doi baieti.

- Cine nu-i?- Doi baieti?- Iata aici.

Apoi, tinerii il scot din bazin pe unul din cei doi adolescenti, insa nu este clar daca e cel care s-a stins sau care a supravietuit.

Pana la sosirea ambulantei, martorii au incercat sa-si resuciteze prietenul, facandu-i masaj cardiac. Ulterior, si medicii au incerca sa le acorde ajutor celor doi baieti.