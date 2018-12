Monopol la Nistru: Initiativa democratilor ce va legaliza activitatea Interdnestrkom - mold-street.com

Asta dupa ce Parlamentul a aprobat la finele lunii noiembrie 2018, un proiect de lege pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicatiilor electronice, inaintat de deputatul democrat Serghei Chiseliov si sustinut de Guvern si de majoritatea parlamentara.

Va contribui la reintegrarea Republicii Moldova?

Autorul sustine ca proiectul de lege a fost elaborat „in scopul executarii Deciziei protocolare privind organizarea interactiunii in domeniul comunicatiilor electronice, semnate intre reprezentantii politici pentru reglementarea transnistreana la data de 25 noiembrie 2017, in particular, pentru suplinirea cadrului legal cu privire la retelele de comunicatii electronice cu prevederi ce ar contribui la reintegrarea Republicii Moldova si aducerea in campul legal in domeniul comunicatiilor electronice a furnizorilor de retele si\sau servicii de comunicatii electrice din stanga Nistrului.”

Documentul prevede introducerea dreptului Agentiei Nationale pentru Regulamentare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei(ANRCETI), prin derogarea de la Legea comunicatiilor electronice, dar cu acordul titularului de licenta, sa limiteze teritoriul in care este valabila licenta de utilizare a canalelor sau frecventelor radio, prin excluderea unitatilor administrativ-teritorriale din stanga Nistrului si municipiul Bender.

Adoptat in graba

Ca si alte modificari in legislatie adoptate in mare parte in graba (de la inregistrare pana la adoptare au trecut doar doua saptamani) in ultima perioada si acest lucru nu a avut avizele necesare. De exemplu, raportul de expertiza anticoruptie elaborat de specialistii CNA a fost emis pe 3 decembrie, in timp ce modificarile la lege au fost adoptate de Parlament cu patru zile inainte, pe 29 noiembrie 2018

