Mormintele mai vechi de 30 de ani care sunt parasite ar urma sa fie redistribuite altor persoane. Prevederea se contine intr-un regulament al cimitirelor inregistrat in Parlament. Ce spun deputatii - VIDEO

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: ”-Cimitirul politic va asteapta, domnule Novac. - Cetatenii cred altceva. - Ok, bine, sa ne intalnim. - Unde, la cimitir? - Nu, la cimitirul politic dvs, dar noi cu alegatorii. - Nu, eu am sa vin la Blajini, la cimitirul dvs. - Succes.”

Proiectul inregistrat de democrati in Parlament propune un regulament comun pentru intreaga tara in ceea ce tine de functionarea cimitirelor, in conditiile in care, acum se tine cont de o hotarare de guvern adoptata acum 20 de ani.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: "Nu se schimba nimic deosebit. Doar se ridica la nivel de lege niste reguli foarte clare.”

Documentul, scris de responsabilii de la combinatul de servicii funerare, propune sa fie stopata extinderea spatiilor pentru morminte. Asadar, locurile de veci ar urma sa aiba o valabilitate de 30 de ani.

Ludmila BOTAN, DIRECTOR COMBINATUL MUNICIPAL SERVICII FUNERARE: “Noi la moment avand la toate cele 11 cimitire, peste 350 de mii de morminte, sunt autorizate doar 60 de mii. In rest toate sunt lasate in paragina. Si noi am propus practic sa fie o perioada determinata si am indicat perioada de 30 de ani.”

O alta prevedere consta in faptul ca cimitirul trebuie sa se afle la cel putin 100 de metri de zona de locuit, iar depunerea corpurilor neinsufletite la capela, cu sicriul deschis se va putea face doar in primele trei zile de la deces.

Ulterior, se va permite doar cu autorizatia sanitara, eliberata in baza certificatului de imbalsamare. Iar in cazul celor rapusi de boli contagioase, acest lucru va fi interzis. Directorul Combinatului municipal de servicii funerare ne-a spus ca institutia pe care o reprezinta si-ar fi dorit ca in Moldova sa fie construit un crematoriu.

Ludmila BOTAN, DIRECTOR COMBINATUL MUNICIPAL SERVICII FUNERARE: “Chiar daca se spune ca nu vom avea foarte multi solicitanti, noi totusi in fiecare an, avem in jur de 200 de necunoscuti, pe care ii inhumam si la care folosim aproape 60 ari anual si asta ne-ar ajuta mult, pentru ca noi acest necunoscuti, am fi putut sa ii incineram.”

Doar ca aceasta prevedere, precum si ideea de a lasa un spatiu de numai 30 de cm, in loc de 50 intre morminte, asa si nu a mai ajuns in proiectul inregistrat in plen. Ar urma, insa, sa aiba loc dezbateri publice, iar documentul sa sufere modificari pentru a fi prezentat in lectura a doua. In prezent, pretul unui loc de mormant este de 1500 de lei la Cimitirul Central si 1000 de lei la Sfantul Lazar.

Daca se ia in calcul si taxa pentru sapatul gropii, pretul ajunge la 2200 de lei. Iar cei care vor sa isi rezerveze din timp spatiul vor trebui sa achite 5500 de lei la Cimitirul de pe strada Armeneasca si 4000 la cel de pe strada Doina.

“Suprafata este standard 1,20 pe 2,5.”

Unei familii i se permite sa rezerveze nu mai mult de 3 locuri. In Chisinau exista 11 cimitire, care se intind pe o suprafata de 137 de hectare, ocupand astfel doua procente din spatiile verzi ale municipiului.