Mos Craciun este si biker. Zeci de motociclisti au facut astazi senzatie pe strazile capitalei la o parada de Craciun - VIDEO

Unul mai original decat altul, bikerii si-au decorat si motocicletele. Proprietarului acestei Honde i-a luat trei ore ca sa-si impodobeasca bijuteria pe doua roti.





“Sarbatoare de Craciun obliga prezenta povestei. De asta ieir in loc sa petrec timpul cu familie am dedicat timpul acestei papusi. Un pic am saracit bradul de acasa, dar in schimb e sarbatoare”.

De pe motocicleta nu a lipsit steaua.

“Un pic de sarma sa-i sa o fixeze”

Inainte de a porni la drum, motociclistii s-au incalzit cu cate un ceai.

Alic ZAPOROJAN ”E Craciunul si vrem sa facem un lucru distractiv pentru toata lumea. Copii se bucura foarte mult.”

“Vrem sa facem o sarbatoare frumoasa”.

Coloana mosilor pe doua roti i-a impresionat pe locuitorii capitalei.





“Foarte frumos si neaşteptat.”

“Mai des astfel de evenimente, copiilor le place.”

“Lumea actioneaza foarte pozitiv”.

Totusi cei mai bucurosi au fost copii.

“Pe mine m-a impresionat motocileta aceasta neagra”.

Parada mosilor pe motociclete a devenit deja o traditie.