Intr-un comunicat publicat astazi pe site-ul Serviciului Fitosanitar rus scrie ca lotul a fost descoperit pe 23 octombrie in timpul unui control efectuat la punctul de trecere a frontierei, din regiunea Kursk.

Merele urmau sa ajunga in orasul Breansk. Acum zece zile, 19 tone de prune moldovenesti au fost interzise in Federatia Rusa dupa ce specialistii de la Rosselhoznadzor ar fi depistat in fructe tot molia orientala.