Unul dintre politisti si-a rupt piciorul. Motivul pentru care sedinta din cel de-al doilea dosar, in cazul mortii lui Andrei Braguta, s-a amanat din nou

Vadim VIERI, AVOCAT PROMO-LEX: „Procurorul a solicitat ca procesul penal sa fie suspendat in privinta acestuia pana nu se insanatoseste si s-a decis sa fie amanat pana la data de 16 februarie.”

Politistii sunt invinuiti ca l-ar fi supus unor tratamente inumane pe Braguta in timp ce acesta era plasat intr-o celula de unul singur. Acolo timp de sase zile, tanarul ar fi fost lasat sa doarma jos fara saltea, haine, apa si hrana, ceea ce ar fi dus la imbolnavirea lui de pneumonie.

Si ieri a fost amanata sedinta in cazul mortii lui Andrei Braguta, din cauza ca ce unul dintre detinutii invinutii si avocatul sau au lipsit. Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza. Ulterior el s-a stins in penitenciar.