Motivul pentru care autobuzele electrice promise de Pavel Filip vor fi asamblate la Chisinau. Ce spune premierul - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “La prima etapa este vorba de participarea lor la un concurs lansat de primaria Chisinau. In etapa a doua se propune sa mergem pe aceeasi cale pe care am mers cu troleibuzurile, asamblarea la Chisinau pentru ca acest lucru ne ofera sa obtinem un pret mai bun pretul de cost scade si o parte de costuri vin pe umerii Chisinaului."

Fostul primar de Chisinau sustine ca ideea este, de fapt, a lui si ca 20 de autobuze pe baterii deja circula in capitala, spre aeroport si suburbii.

Dorin CHIRTOACA, FOSTUL PRIMAR AL CAPITALEI: “Faptul ca Filip a ajuns in halele de la Minsk este un lucru bun, doar ca se inatmpla la 8 ai intarziere fata de ceea ce am reusit noi. Ar fi trebuit sa fie corect sa spuna ca primaria a inceput, guvernul va continua. Mai ales ca exista acorduri dintre cele doua guverne ein acest sens. Vor sa o faca pe demiurgii, vor sa arate ca pana la ei nimeni nu a facut nimic.”

In 2010, la initiativa primarului de atunci Dorin Chirtoaca si cu sustinerea financiara a institutiilor europene a fost initiat proiectul „Transportul public Chisinau”, in urma caruia uzina din Minsk a livrat 102 troleibuze. In 2012 a fost implementat un alt proiect care prevedea asamblarea troleibuzelor, inclusiv cu baterii in cadrul Regiei Transport Electric din Chisinau.

Ieri, Pavel Filip, care se afla intr-o vizita la Minsk a declarat ca la Chisinau ar putea fi asamblate autobuze electrice. Astfel ca la Chisinau urmeaza sa fie creata o intreprindere mixta moldo-belarusa de asamblare a autobuzelor electrice. In comun cu uzina „Belkommunmash”, la Chisinau anul acesta au fost asamblate 15 troleibuze noi, iar in total - peste 110 unitati.