Motivul pentru care biletele spre mare se scumpesc. Din 12 iulie o calatorie cu trenul la clasa intai se va majora cu aproape 20 de lei. Ce spune cei de la Calea Ferata - VIDEO

Desi specialistii de la CFM vorbesc despre o ajustare a preturilor si nu de scumpiri.

Ion BRICEAC, SEF DIRECTIE JURIDICA CFM: „Fluctuatiile valutare si costul la motorina a crescut.„

In fond, tot veti plati mai mult pentru un bilet cu trenul spre Odesa.

CU CAT S-AU MAJORAT PRETURILE?

CLASA I 167 lei 184 lei

CLASA II 149 lei 161 lei

Astfel, o calatorie, la clasa I, va costa 184 de lei, in loc de 167. Pentru clasa a II-a, majorarea este de 12 lei. In schimb, biletele pentru ultima clasa vor costa 142 de lei, asa cum a fost pana acum. Noile preturi vor fi afisate pe 12 iulie si vor fi valabile pana in septembrie, adica pe toata perioada estivala.

NUMARUL DE PASAGERI:

APRILIE 2141

MARTIE 1985

IUNIE 3680

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Tot mai multi moldoveni aleg sa plece la Odesa cu trenul, fapt confirmat si de ultimele statistici. Daca in lunile aprilie si mai, aproximativ 2 mii de persoane si-au cumparat bilet pentru aceasta cursa, atunci in iunie cifra a crescut aproape de 2 ori. „

Unii oameni spun ca dupa majorarea preturilor la carburanti nu au mai putut pleca cu masina la mare, iar acum se tem ca dupa scumpirea biletelor nu vor ajunge nici cu trenul.

Moldovenii pot ajunge la Odesa si cu microbuzul, doar ca o calatorie, intr-o singura directie, costa 150 de lei. Soferii se plang ca pornesc la drum cu vehiculele goale.

"De la Chisinau, sunt putini pasageri. Putini de tot. Este de dorit sa vina mai multi oameni. „

Microbuzele pe cursa Chisinau-Odesa pornesc zilnic de la Gara de Nord. Trenurile circula 4 zile pe saptamana de joi pana duminica.