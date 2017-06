Motivul pentru care cursa aeriana Paris - Chisinau s-a retinut mai mult de o zi, iar pasagerii au fost nevoiti sa doarma pe aeroportul din Franta

Comunicatul Air Moldova

"Air Moldova informeaza ca in legatura cu retinerea aeronavei pe segmentul Paris-Chisinau din cauza unei defectiuni tehnice care la moment se remediaza, au fost facute anumite schimbari de orar pentru zborurile din 08.06.2017. Astfel, cursa spre Atena va decola din Chisinau la 19.00, cursa spre Tivat – la 15.00 şi cursa spre Milano – la 19.30. Mentionam, ca pasagerii au fost anuntati in prealabil despre modificarile survenite si, dupa caz, au fost asigurati cu hrana şi cazare. Pentru detalii, pasagerii care nu au putut fi informati de ieri din motivul lipsei de contacte sau nu au raspuns la apelurile Air Moldova sunt rugati sa se apropie la reprezentantii companiei in aeroport sau sa sune la 022-830-830.".

Potrivit pasagerilor, unii au fost cazati la hotel, insa foarte multi au ramas sa doarma in aeroport, deoarece "nu mai erau locuri in hotel", spune o persoana care ne-a scris un mesaj pe adresa de email a redactiei.