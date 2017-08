Motivul pentru care doi barbati din Cantemir ar fi fost pusi in portbagajul unui Mercedes, dusi intr-o padure, iar acolo - pusi sa-si sape propriile morminte. Suspectii, retinuti - VIDEO

Potrivit politiei, cei doi barbati din Cantemir spun ca de mai mult timp erau santajati de patru indivizi, cu varstele cuprinse intre 20 si 30 de ani, din aceeasi localitate, din cauza unei datorii inventate. Potrivit lor, la inceputul lunii iulie, cei patru suspecti i-ar fi urcat in portbagajul unui Mercedes si i-ar fi dus intr-o padure. Ajunsi acolo, suspectii i-ar fi lovit pe cei doi barbati si le-ar fi cerut 1 650 de euro, sustinand ca victimele le datoreaza acesti bani.

Refuzand sa le dea banii ceruti, cei patru indivizi i-ar fi pus pe cei doi barbati sa-si sape groapa, amenintandu-i ca daca ulterior nu le vor da banii ii vor ingropa acolo.

In urma investigatiilor, cei patru au fost indentificati si retinuti. Astfel, doi dintre ei sunt cercetati in arest, iar alti doi, in stare de libertate. Toti risca pana la 13 ani de inchisoare.