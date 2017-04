Motivul pentru care familia adolescentei din Straseni omorata cu bestialitate de catre iubitul si prietenii acestuia ar putea beneficia de paza si protectie. Solicitarea lui Dodon

Astfel, Lebedinschii spune ca la indicatiile presedintelui Dodon, ar urma sa solicite Procuraturii Generale si Ministerului Afacerilor Interne acordarea protectiei familiei Parhomenco.

"Cu regret constat ca in cazul omorului de la Straseni vinovatilor le-a fost aplicata o pedeapsa de doar 6 ani si 8 luni, din pacate cadrul legal nu permite o pedeapsa mai aspra pentru faptasi. Mai grav este faptul ca mama si sora defunctei este in continuare amenintata si agresata de catre faptasi sau rudele acestora. Astfel, luand in considerare pericolul iminent la care este expusa viata si integritatea fizica a mamei si surorii victimei, la indicatia Presedintelui Republicii Moldova Dodon Igor, vom solicita Procuraturii Generale si Ministerului Afacerilor Interne acordarea protectiei familiei Parhomenco, precum si contracararea oricaror amenintari la adresa acestora. La fel va fi solicitata investigarea inactiunilor colaboratorilor de Politie din Straseni care au admis neglijenta si nu au reactionat la sesizarile doamnei Lucia Parhomenco (mama Cristinei Parhomenco).", scrie Lebedinschi pe pagina sa de facebook.

Ieri, cei trei adolescenti care in toamna anului trecut au omorat cu bestialitate minora de 14 ani din Straseni au fost condamnati la cate 6 ani si 8 luni de inchisoare. Pedeapsa a fost micsorata de aproape trei ori deoarece sunt minori si si-au recunoscut vina. Magistratii au mai dispus ca parintii tinerilor sa achite mamei victimei prejudicii in valoare de 4 milioane de lei. In timpul sedintei, care a fost cu usile inchise, cei trei au spus ca regreta ceea ce au facut, insa dupa pronuntarea sentintei, reactia lor a fost alta.

La intrebarile jurnalistilor insa, tinerii nu au raspuns. Nici parintii condamnatilor nu au vrut sa discute cu presa. Totusi, pedeapsa acestora va fi calculata din momentul retinerii, lucru care s-a intamplat pe 30 decembrie. Astfel, cei trei adolescenti mai au de ispasit 6 ani si 4 luni de inchisoare. Mama Cristinei Parhomenco spune ca a ramas dezamagita de justitia din tara noastra.

Tot ieri magistratii de la Straseni au decis ca parintii ucigasilor trebuie sa achite cate aproximativ 6 mii de lei cheltuieli de judecata si au admis in principiu demersul avocatului mamei victimei de a incasa de la inculpati prejudicii morale si materiale in valoare de peste 4 milioane de lei. Totusi pe marginea acestei cereri se va expune instanta civila in cadrul altui proces de judecata.

Fata de 14 ani a disparut la sfarsitul lunii noiembrie dupa o plimbare in parc cu niste prieteni, iar in aceeasi zi a fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa 6 zile, voluntarii au fost cei care au descoperit cadavrul Cristinei Parhomenco.

Ulterior, cei trei suspecti de 15, 16 si 17 ani au fost retinuti, nu si al patrulea, care are 13 ani si nu poate fi tras la raspundere deoarece este prea mic. Procurorii spun ca expertiza medico-legala a aratat ca fata de 14 ani a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.