Motivul pentru care lansarea serviciului de Urgenta 112, care prespune ca printr-un apel sa fie alertati simultan pompierii, ambulanta si politia, se amana, din nou - VIDEO

Dupa mai multe amanari, coordonatorii serviciului de urgenta 112 sustin ca il vor lansa chiar in prima zi a anului viitor, insa, doar ca experiment.

Vitalie TARLEV, VICEMINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: “Adica vor functiona, in paralel, ambele sisteme. Si cel vechi cu trei numere de urgenta, prin 3 servicii separate si va functiona exprimental cel de 112.“

Proba va dura timp de jumatate de an, mai exact, pana pe 30 iunie. Apoi, se va trece in totalitate la serviciul de urgenta 112, spune viceministrul Economiei. Pana pe 1 ianuarie, adica in aproximativ o luna, mai sunt multe de facut, spun responsabilii.

Mai exact, ar urma sa fie instruiti specialistii, care vor lucra cu noul soft, sa fie setate noile echipamente, procurate in strainatate, dar si sa fie creat un sistem de localizare geografica. Astfel ca in primele 15 secunde de apel, sa fie depistat locul unde se afla persoana care are nevoie de ajutor.

Tatiana ZATIC, SEF DIRECTIE POLITICI MINISTERUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: “S-a reusit integrarea dispeceratelor. Este un lucru important aflarea in aceeasi incapere a specialistilor si preluarea apelurilor in comun. Avem in partea de nord, de sud si UTA Gagauzia.“

Asa cum s-a intamplat si pana acum, responsabilii nu spun cat s-a cheltuit pana in prezent pentru crearea noului serviciu. In acest an, s-au oferit 50 de milioane de lei doar pentru procurarea softului in baza caruia functioneaza intregul sistem, iar coordonatorii proiectului spun ca pana la sfarsitul anului, Guvernul va mai aloca o suma de bani.

Vitalie TARLEV, VICEMINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: “A fost o rectificare bugeara si vor fi alocata o suma suplimentara. Pana la sfarsitul anului trebuie achitate partial echipamentele livrate pentru primul centru de date si pentru solutia de GIS, adica localizarea geogrefica. Instruirea personalului se face cu suportul aprtenerilor. Nu exista o cifra anumita.“

Un asemenea serviciu functioneaza deja de ani de zile in numeroase tari europene. In Moldova, pentru a alerta pompierii, ambulanta si politia exista 3 numere diferite, 901, 902 si 903.