Motivul pentru care masinile de lux sunt luate la puricat de oamenii legii. Vezi ce se intampla pe mai multe strazi din capitala - FOTO

Daca ai bolid de lux, in plus cu numere de inamtriculare straine, fii sigur ca o sa fii oprit pe una din strazile din capitala, unde oamenii legii stau la panda. Masinile sunt luate la puricat de politisti in urmatoarele doua zile, iar motivul pentru care sunt oprite de inspectorii de patrulare si controlate de vamesi, este ca faptul ca ar putea fi furate.