Motivul pentru care mii de profesori universitari din tara nu si-au primit salariile de la inceputul anului si rezista din economii - VIDEO

Nicolae Sarbu are 78 de ani si este pensionar. Are o pensie de 2000 de lei si inca mai preda studentilor, pentru a-si asigura un trai decent.

Nicolae SIRBU, PROFESOR UNIVERSITAR: "Numai pentru apartament 2500 de lei si dupa asta pentru niste medicamente daca trebuieste si nu raman cu nimic. Daca 2-3 luni nu avem salariu, de undeva trebuie sa imprumutam bani."

E luna martie, insa nu si-a primit inca salariu pentru ianuarie.

Ion POCAZNOI, PRESEDINTE COMITETUL SINDICAL UTM: "Facturile comunale trebuiesc achitate pe data 20 a llunii premargatoare, suntem pe intaii martie si trebuiau achitate. Sunt colaboratori care primesc un salariu de o mie si ceva si aceste cheltuieli pentru ei practic sunt insuportabile."

Profesorii spun ca nici nu mai au bani la ciorap, pe care sa-i foloseasca acum.

"- Din ce bani traiti acum? - Mama, sora, fratele, care sunt plecati."

"Nu ne permitem sa cumparam practic nimic, ne permitem sa existam in prezent."

Cei de la ministerul educatiei spun ca platile se retin din cauza unei probleme tehnice. De anul acesta, modul de finantare al universitatilor urma sa fie modificat. Nu s-a mai reusit, asa ca s-a amanat pe la anul. Intre timp, se refac calculele dupa metoda veche. De aici si intarzierea.

Sergiu BOGHEAN, SEF DE CABINET AL MINISTRULUI EDUCATIEI: "Chiar daca exista o metodologie deja elaborata, ea nu a fost aprobata de catre guvernul precedent. Noi acum am fost in situatia sa mai cerem ragaz un an ca sa revizuim metodologia, pentru ca din 2018 sa pilotam."

Responsabilii promit ca in zilele urmatoare, angajatii universitatilor isi vor primi salariile. Potrivit ministerului, in tara activeaza 30 de universitati, dintre care 11 in capitala. In total, 5000 de profesori isi asteapta lefurile.