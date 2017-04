Motivul pentru care moldovenii trimit acasa tot mai putini bani de peste hotare. Ce spun expertii: "Altora le merge mai prost, asa ca pun in plicuri tot mai putin" - VIDEO

Fiica Valentinei Hohlova locuieste in Franta, intr-o suburbie a Parisului, de aproape 1 an. Femeia spune ca in ultima perioada lucrurile merg prost nu doar in Moldova, ci si peste hotare.

”E mai rău decât înainte. Mult mai rău. // Ultima vreme nu trimite deloc. -Dar înainte? -Înainte trimitea, câte 100 de dolari, 150 dolari. Ne ajuta câte puţin, iar acum practic nici nu aşteptăm. Vrem ca ei să-i fie bine, să fie vie şi sănătoasă.”

Cu toate acestea, femeia nu vrea să plece din tara.

”-Cum vă descurcaţi fără ajutorul ei?-Bine, mulţumesc. Mă străduiesc să nu cer. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să stăm pe picioarele noastre.”

Baiatul Ludmilei Sevcenko este casatorit si traieste in Spania impreuna cu familia. Ii merge bine si isi ajuta periodic mama.

”Diferit, şi 200, şi 300. Acum eu am schimbat 300 de euro. //Ei deja au copii care învaţă, deja cheltuie mai mult pe educaţie, cursuri diferite. Acum sunt greutăţi, dar pe mine mă ajută.”

Datele Bancii Nationale arata ca

TRANFERURI NETE



2016 – 1.079.240.000 lei

2015 – 1.129.360.000 lei

2014 – 1.612.960.000 lei

In 2016 cei plecati peste hotare au trimis acasa putin peste 1 miliard de lei, asta in timp ce 3 ani in urma suma era de aproape 2 ori mai mare. Aproape jumatate din bani vin in tara in euro, cel mai probabil, din tarile Uniunii Europene, o treime in dolari, iar in ruble – putin peste 10 procente.

Sveatoslav MIHALACHE, EXPERT ECONOMIC ”Oamenii pleaca, nu mai vin, pleaca cu tot cu familii si asta se vede clar la inceputul anului scolar, pentru ca familiile isi iau copiii.”

Efectele sunt dezastruoase pentru economie, sustin expertii.

Sveatoslav MIHALACHE, EXPERT ECONOMIC ”Noi fara remiterile din partea compatriotilor vom avea de consumat mai putin, se va reflecta in PIB si cresterea economica.”

Iar autoritatile nu sunt la fel de pesimiste.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI ”Economia noastra nu e dependenta de remitente, sunt remitente care contribuie la consum si contrib la dezv noastra pentru ca si consum si comertul e forta motrice”

Nu e totul pierdut, sustine premierul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU ”Nu este o catastrofa, poate trebuie sa gasim partile pozitive, asta inseamna ca ne va mobiliza mai mult sa cream un mediu de afaceri pt invest.// Sa revenim la un model economic sanatos bazat nu pe export de oameni si import de produs, dar prin export de produse si import de investitii, asta e munca de baza pe care o face guvernul”





Un raport al Bancii Mondiale din 2016 arata ca remitentele reprezinta aproape 30 la suta din PIB-ul Republicii Moldova. Dupa Tadjikistan si Kargastan, tara noastra este cea mai dependenta de remitente din regiune. Aproape un sfert din populatie primeste bani de peste hotare. In 2014, putin sub 20 la suta din moldovenii nesaraci ar fi fost saraci daca nu primeau banii din afara tarii.