Motivul pentru care o tanara de 20 de ani a fost retinuta de politisti: "Avea un comportament suspect" - FOTO

Potrivit politiei, tanara a fost oprita de politisti pentru ca avea un comportament suspect.

Aceasta ar fi incercat sa fuga, insa a fost prinsa si escortata la Inspectorat.

Astfel, politistii au depistat asupra ei pachetele cu masa vegetala uscata si faramitata si nu a putut sa explice de unde le are si ce face cu ele.

Tanara ar putea sa fie cercetata penal pentru punerea ilegala in circulatie a drogurilor si etnobotanicelor si risca amenda de la 8 000 lei la 14 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de pana la 150 de ore sau inchisoare de pana la 1 an.