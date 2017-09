Motivul pentru care peste 20 de tone de mere moldovenesti au fost intoarse din Rusia dupa un control efectuat la punctul de trecere Krupet, regiunea Kursk - VIDEO

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Serviciului Fitosanitar rus, pe 1 septembrie a fost interzis importul lotului de fructe dupa ce specialistii Rosselhoznadzor ar fi depistat in mere larve ale moliei orientale. Fructele urmau sa ajunga la o fabrica din Nijnii Novgorod. La sfarsitul lunii iulie, 82 de tone de mere moldovenesti au fost strivite cu buldozerul in regiunea rusa Smolensk. Fructele ar fi fost transportate in Rusia fara actele fitosanitare si cu etichetele de marcare rupte.