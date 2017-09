Motivul pentru care primaria capitalei risca sa piarda inca 11 milioane de euro, grant pentru modernizarea statiei de epurare - VIDEO

Ion CEBAN, SEF FRACTIUNEA PSRM, CMC: “Solicitam prezentarea informatiei cu referire la valorificarea tuturor surselor financiare imprumutate de Apa-Canal Chisinau, ne referim in special la resursele de la BERD, destinate pentru statia de epurare.”

Cele 11 milioane de euro sunt, de fapt, un grant oferit de Uniunea Europeana, suma care poate fi deblocata odata cu semnarea acordului de primarul interimar Nistor Grozavu. Acesta insa trebuie sa aiba acceptul consilierilor municipali. Potrivit sefei Apa-Canal, Veronica Herta, banii sunt destinati nu doar pentru renovarea statiei de epurare, dar si pentru construirea unei linii noi de tratare a namolului.

Veronica HERTA, SEF I.M. “APA-CANAL”: “Suntem in intarzieri foarte mari, deoarece tine nu doar de reabilitarea, dar si de toate celelalte componente ale proiectului Apa-Canal si anume - reconstructia peste 100 de km de retea de apeduct, 7 km de retea de canalizare, procurare de echipamente.”

Seful fractiunii PSRM, Ion Ceban, crede ca cei de la Apa-Canal nu gestioneaza bine banii.

Ion CEBAN, SEF FRACTIUNEA PSRM, CMC: “Cascavalul gratuit e doar cel din capcană. E vorba de o suma foarte mare de bani care este gestionata foarte prost.“

Apa Canal a contractat in 2013 un credit de la BERD si BEI in valoare de 48 de milioane de euro. 24 de milioane se vor cheltui pentru modernizarea statiei de epurare. Lucrarile ar urma sa inceapa in curand si vor dura aproape 3 ani.

Statia a fost construita in 1970 si nu a fost reparata capital niciodata. Acum namolul este deshidratat prin sistemul de geotuburi, insa periodic izul de la statie ajunge in oras.