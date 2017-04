Motivul pentru care s-ar fi planificat asasinarea lui Vlad Plahotniuc, dezvaluit de procurori. Autoritatile spun cine ar fi comandat omorul - GALERIE FOTO

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR: "A fost confirmata pregatirea omorului liderului unui partid din Moldova.

Dupa cum am mai spus este vorba despre Vladimir Plahotniuc.

Fiind audiat de procurori, unul dintre organizatorii principali, a declarat ca cel care ar fi comandat omorul este un om de afaceri aflat in Rusia, Grigorii Caramalac, cel cu care comunica prin intermediul unei persoane care a fost retinuta aici in unul dintre peninteciare din Moldova.

Dispunem de inregistrari video, imagini audio si alte probe.

Motivul pentru care Grigorii Caramalac ar fi cerut asasinarea lui Plahotniuc este faptul ca in Republica Moldova acesta are mai multe cauze penale care sunt in desfasurare.





Modalitatile in care urma sa fie executat omorul, prezentate de procuror:

1. Impuscarea de pe o cladire adiacenta cladirii in care se afla obiectul, impuscarea direct in biroul in care se afla Plahotniuc. Grenadele trebuiau sa fie aruncate in asa mod incat sa distruga doua etaje si tot ce era in jur.

2. Impuscarea cu aruncatoarele de grenade in automobilul in care se afla Plahotniuc, in timp ce intra cu o viteza redusa in garajul cladirii respective.











Grigore Caramalac













La inceputul lunii martie ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca a deconspirat, impreuna cu politistii moldoveni, o tentativa de asasinare a omului de afaceri Vlad Plahotniuc.

A doua zi, autoritatile de la noi, au anuntat in cadrul unei conferinte de presa, la care a participat chiar si un reprezentant al ambasadei ucrainene, ca au fost retinute in total 17 persoane.

Autoritatile au prezentat si imagini care ar arata modul in care presupusii asasini, care ar fi primit deja 100 de mii de dolari din cei 200 de mii promisi, isi planuiau atacul, desenand pe pamant. Potrivit oamenilor legii, comanditari ai omorului ar fi 2 persoane, dintre care una este autoritate criminala stabilita la Moscova.

Opozitia pune la indoiala veridicitatea presupusei tentative de omor asupra democratului Vlad Plahotniuc. Unii deputati spun ca prea multe lucruri nu se leaga, asa ca totul seamana cu un plan bine gandit. Pe de alta parte, democratii sustin ca sunt sincer ingrijorati pentru viata sefului lor de partid.

*Foto captur Privesc.eu