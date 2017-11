Motivul pentru care sedinta de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta a fost amanata pentru a treia oara - VIDEO

Chiar la inceputul sedintei un avocat a spus ca unul dintre politisti se afla in stare grava la spital. A prezentat instantei si un certificat medical.

“- Ce a patit colegul dvs? - Eu nu stiu, nu sunt la curent. Eu cu el nu vorbesc. ”

Asa ca judecatorul a amanat sedinta pentru a treia oara. Urmatoarea ar urma sa aiba loc dupa ce politistul va fi externat.

Petru MUNTEANU, AVOCATUL FAMILIEI: “Din raportul prezentat de procuror este in aparenta in caz medical grav. Instanta de judecata a considerat rezonabil de a nu incalca dereptul la aparare a inculpatului.”

Ruslan LUPASCU, PROCUROR: “Sedinta la moment este publica. Procesul nu se taraganeaza, este vorba ca sunt multi participanti la proces. Avem noua avocati si sapte invinuiti. Eu nu am vazut momente de tergiversare.”

Desi la prima sedinta magistratii au declarat ca procesul este unul public, astazi jurnalistii au fost dati afara din sala de judecata, fara a se invoca vreun motiv anume.

Ghenadie PAVLIUC, JUDECATOR: “Se inlatura toti reprezentantii mass-media din cadrul biroului respectiv. Va rog va conformati.”

Petru MUNTEANU, AVOCATUL FAMILIEI: “Chiar si mie mi-a trezit un pic nedumerire motivele pentru care ati fost dati afara din sala de judecata si mi s-a parut o masura excesiva ca sa fie dati afara toti reprezentatii mass-media.“

La 11 noiembrie va expira mandatul de arest pe numele celor patru detinuti acuzati ca l-au batut pe Braguta. Saptamana trecuta procurorii au finalizat ancheta si au trimis in judecata dosarul, in care sunt invinuiti trei politisti si patru detinuti.

Oamenii legii au publicat imagini in care se vede cum Andrei Braguta este snopit in batai, iar politistii nu intervin. Braguta a fost retinut in luna agust pentru depasirea limitei de viteza, iar la 10 zile de la arest a decedat in conditii suspecte in penitenciarul numarul 16. Potrivit procurorilor, tanarul a murit de pneumonie.