Motivul pentru care seful Catedrei Militare din Cahul si un profesor au fost retinuti de CNA si PA

Potrivit CNA, cei doi suspecti ar fi extorcat si primit sistematic bani de la cursanti pentru a le asigura obtinerea certificatelor de absolvire a catedrei, cu acordarea gradelor militare si depunerea juramantului, in timp ce acestia nu se prezentau la orele de curs si la examene sau se aflau peste hotarele tarii.

In baza adeverintelor de absolvire, studentii puteau primi livrete militare pentru a accede ulterior in functii cu statut special militar. 100 de euro a fost data banuitilor sub supravegherea CNA. Dupa primirea banilor si eliberarea unui astfel de certificat promis, seful Catedrei si profesorul au fost recunoscuti în calitate de banuiţi si retinuti pentru 72 de ore.

Dacă vor fi gasiti vinovati, banuitii risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 10 ani cu amenda in marime de pana la 8000 unitati conventionale si cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii publice sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 10 ani.