Silvia Radu nu a ajuns ieri la dezbaterile electorale de la PRO TV din cauza... drumurilor proaste: "Eu speram sa ajung, insa drumurile sunt dezastruase..."

Astazi, intrebata de reporterul Pro TV de ce nu a participa la emisiune, Radu ne-a spus ca, ieri, pana seara tarziu, a mers la intalnirea cu cetatenii si ca intentiona sa vina, insa din cauza drumurilor proaste nu a mai reusit sa ajunga.

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT: "Ieri am fost la intalnirea cu cetatenii, eu nu am confirmat prezenta la emisiunea dvs.

Pentru mine este foarte important sa ma intalnesc cu cetatenii, eu am nevoie sa ma intalnesc cu cat mai multi oameni posibil. Am terminat intalnirile la ora 21:00."





Reporter Pro TV: "Nu ati confirmat, dar nici nu ne-ati spus ca nu veniti."

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT: "Eu speram sa ajung, insa drumurile din Chisinau nu sunt atat de bune, sunt dezastruase in zona in care am mers, nu am putut sa intrerup intalnirile si nu am reusit sa mai ajung la emisiune.

Cred ca voi participa. Este important pentru un candidat sa participe la dezabateri. Eu niciodata nu am boicotat televiziunea dvs. Mereu am fost si o sa vin."

Candidatii la functia de primar al capitalei participa, incepand de ieri, 7 mai, la dezbaterile electorale "Eu vreau sa fiu primar" cu Lorena Bogza, de la PRO TV.

Ordinea participarii concurentilor electorali a fost stabilita prin tragere la sorti.

Emisiunea incepe la ora 18:00 si va fi difuzata timp de doua saptamani, de luni pana joi.





Dezbaterile vor fi transmise live pe site-ul www.inprofunzime.md. Daca aveti intrebari pentru invitati, le puteti adresa in comentarii.

Emisiunea este realizata in colaborare cu Radio Europa Libera.