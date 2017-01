Motivul pentru care trei soferi care au incercat sa intre cu masinile in Republica Moldova au ramas fara ele - FOTO

Potrivit politiei de frontiera, cele trei cazurile au fost înregistrate în timpul controlului trecerii frontierei de stat, prin punctele de trecere Giurgiuleşti-Galaţi, Costeşti-Stânca şi Tudora-Starokazacie.

In primul caz, un sofer roman a incercat sa intre in Moldovan prezentand o imputernicire notariala falsificata pentru masina de model Audi A8, inmatriculata in Bulgaria. Documentul, eliberat de autoritatile romane li s-a parut dubios politistilor de frontiera intrucat unele date nu coincideau cu cele originale. Verificările cu tehnica specială de control a confirmat falsificarea procurii auto.

Soferului spune ca a perfectat documentul prin intermediul unui cunoscut si ca nu avea idee ca era fals. Autoturismul a fost reţinut pe teritoriul SPF Giurgiuleşti, până la finalizarea cercetărilor.

In alt doilea caz, un sofer moldovean a ramas fara masina dupa ce s-a prezentat la vama cu o masina inmatriculata in Franta asupra careia detinea o procura franceza falsa. Moldoveanul spune ca nu stia ca aceasta este falsa pentru că nu participase la perfectarea documentului. Masina a fost indisponibilizata pe teritoriu SPF Costeşti, procura ridicată şi ulterior va fi transmisă spre expertiză.

In cel de-al treilea caz, soferul unui Opel Vectra, inmatriculat in Bulgaria a folosit revizia tehnica si asigurarea auto Cartea Verde, false.

In toate cele trei cazuri soferii riscă amendă sau închisoare de până la 2 ani.