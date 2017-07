Motivul pentru care un barbat de 64 de ani din Calarasi risca 4500 lei amenda. Ce au gasit oamenii legii in masina acestuia - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, ieri, in satul Pirlita, raionul Ungheni, oamenii legii, au stopat pentru verificare un Mercedes, condus de un barbat in varsta de 64 de ani, din orasul Calaraşi.

In urma verificarilor au fost depistate sase recipiente din plastic, una cu capacitatea de 1000 litri, iar celelalte cinci a cate 200 litri fiecare, in care se transportau 2000 litri de vin contrafacut, in valoare estimata de 20.000 lei.

La solicitarea politiei, barbatul nu a prezentat nici un act ce ar confirma provenienta legala a alcoolului, insa din declaraţiile acestuia alcoolul urma sa fie vandut la piata din orasul Falesti.

Marfa a fost confiscata, iar barbatul risca o amenda in marime de pana la 4500 lei.