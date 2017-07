Potrivit oamenilor legii el ar fi furat o geanta dintr-un automobil lasat cu geamul deschis. Acolo se aflau acte de identitate si bunuri in valoare de 2000 de lei. O alta geanta in care se aflau lucrurile, care ar valora 63 de mii lei, a sustras-o dintr-un oficiu. Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore si risca o amenda in marime de la 13 000 de lei pana la 27 000 de mii de lei, 240 de ore de munca in folosul comunitati sau pana la 4 ani de inchisoare.