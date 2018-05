Motivul pentu care candidata Partidului Sor, Reghina Apostolova, la functia de primar al capitalei, nu a venit la dezbaterile electorale de la PRO TV: "Imi cer scuze. Daca voi avea posibilitate, voi participa" - VIDEO

Intrebata de reporter de ce nu a participat la dezbaterea electorala de la Pro TV, astazi, Reghina Apostolova, ne-a spus ca a avut un alt eveniment in ziua respectiva si nu a putut sa vina la emisiune, insa, candidata Partidului SOR promite ca o sa participe la urmatoarea dezbatere electorala de la PRO TV.

Reghina APOSTOLOVA, CANDIDAT PARTIDUL SOR: "Eu am multumit organizatorilor vostri pentru invitatie, dar invitatia a ajuns mai tarziu si era un alt eveniment programat in acea zi. Imi cer scuze. Daca o sa am ocazia, sigur o sa particip la dezbateri."

Candidatii la functia de primar al capitalei participa, incepand de ieri, 7 mai, la dezbaterile electorale "Eu vreau sa fiu primar" cu Lorena Bogza, de la PRO TV.

Ordinea participarii concurentilor electorali a fost stabilita prin tragere la sorti. Emisiunea incepe la ora 18:00 si va fi difuzata timp de doua saptamani, de luni pana joi.

Dezbaterile vor fi transmise live pe site-ul www.inprofunzime.md. Daca aveti intrebari pentru invitati, le puteti adresa in comentarii. Emisiunea este realizata in colaborare cu Radio Europa Libera.