Un barbat s-a stins, dupa ce masina pe care o conducea a intrat violent intr-un copac. Impactul a fost atat de puternic, incat motorul automobilului a sarit in mijlocul drumului - VIDEO

Potrivit politiei, accidentul s-a produs in jurul orei 22:00. Soferul in varsta de 26 de ani, originar din Ungheni, conducand un automobil de model Ford, ar fi pierdut controlul asupra volanului si a intrat violent intr-un copac. Impactul a fost atat de puternic, incat motorul automobilului a sarit la cativa metri. Soferul s-a stins in drum spre spital.

Oamenii legii investigheaza cazul.