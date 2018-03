Dimineata - mult soare, iar dupa amiaza - ploaie cu gheata. Ploua abundent in capitala - GALERIE FOTO

Iata cat de frumos a plouat astazi in capitala.

Saptamana viitoare vremea se va intoarce pe dos. De la plus 13 grade ziua, ajungem la minus 13 noaptea. Schimbarea vine brusc in doar 24 de ore, anunta meteorologii. Astfel daca sambata vom avea maxime de 13 grade, duminica ziua vor fi minus sapte, iar luni noaptea minus 12 la centru si minus 13 la nord. Sunt posibile si ninsori. Temperaturi negative vom avea cel putin o saptamana, dupa care se va incalzi usor. In Romania a fost deja emisa o avertizare de schimbare brusca a vremii care ar fi cauzata de un front de aer scandinavic.