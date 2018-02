Multi nervi s-au scurs pe strada Banulescu Bodoni dupa ce o teava s-a spart. Soferii au fost prinsi in capcana ambuteiajelor, iar cei mai grabiti si-au parcat masinile si au plecat pe jos: "Uitati-va ce se face" - VIDEO

"Nu e prea comod, pentru lumea care intarzie e foarte greu de mers, am stat mult in coada pana am trecut si am luat-o pe jos, e mai bine se putea si in alt timp de facut reparatia."

"Si asa aici tot timpul e supraincarcat. Cred ca asa lucrari trebuie sa faca in timpul noptii cel putin, cum se face in toata lumea civilizata, de dimineata deja a doua oara trec pe aici uitati-va ce se face."

Soferii care au nimerit ca-n plasa in ambuteiajul infernal de pe Banulescu Bodoni spun ca, poate, ar fi evitat zona, daca macar undeva ar fi dat de un indicator care sa le arate ca acolo se fac reparatii.

"In ambuteiajul acesta stau deja de 20 de minute, nu era nici un semn pus, se poate de ocolit ori nu."

Multi s-au claxonat unii pe altii, i-au claxonat si pe muncitori, dar asta nu i-a salvat. Lucratorii spun ca nu e vina lor ca un indicator nu a fost instalat.

Politistii, veniti aici sa dirijeze circulatia, care de fapt nu mai era circulatie, ci o lunga stationare colectiva, au strans si ei din umeri - nu e nici treaba lor sa stie unde e indicatorul de avertizare.

Apeductul s-a spart ieri, iar reprezentantii Apa-Canal spun ca au inceput lucrarile inca asta noapte. Astazi teava a fost deja reparata, iar locatarii care au stat o noapte fara apa, au fost deja reconectati la retea.

De asfaltare sunt responsabili cei de la Exdrupo care sustin ca inca nu se pot apuca de lucru intrucat muncitorii de la Apa Canal nu au terminat ce au de facut. Asa ca ei presupun ca la noapte vor incepe asfaltarea.