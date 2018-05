"Muncea peste hotare, ca sa intoarca datoria." Ce spun vecinii barbatului care s-a impuscat mortal in oficiul unei companii de creditare din capitala - VIDEO

Un barbat de 50 de ani din capitala s-a impuscat mortal in oficiul unei companii de creditare, chiar sub ochii angajatilor. Potrivit politiei, omul nu a putut intoarce o datorie de 12 mii de dolari, iar astazi trebuia sa elibereze apartamentul, care fusese sechestrat.

Era in jurul orei 14.00 cand in sediul companiei de creditare de pe strada Petru Rares din Chisinau s-a auzit un foc de arma. Imediat la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie.

Un barbat de 50 de ani, venise disperat la oficiul firmei si s-a impuscat chiar in fata angajatilor, cu arma pe care o detinea legal. Oamenii legii spun ca barbatul a luat un credit de 12 mii de dolari pe care nu l-a mai putut intoarce, iar apartamentul pe care l-a pus in gaj a fost sechestrat. Astazi, omului i s-a cerut sa elibereze locuinta si astfel a ajuns la firma de creditare. Majoritatea angajatilor care se aflau in cladire au iesit in graba fara a discuta cu presa, doar un stomatolog care lucreaza la parter s-a oprit sa ne spuna ca e vazut.



Unul dintre vecini spune ca ieri seara ar fi vazut doi executori judecatoresti in curtea blocului.

Vecin: "Seara ultima data l-am vazut, era ingrijorat, avand datorii. El lucra peste hotare ca sa intoarca banii. Ieri am observat doua persoane care se interesau de apartamentul nr 39 si intuiam ca poate sa fie motivul acesta."



Barbatul ne-a mai spus ca aseara cand si-a vazut ultima data vecinul, acesta ar fi ingrijorat din cauza datoriei. Chiar si asa, spune ca nu si-a imaginat ca ar putea sa faca un asemenea pas."Era un barbat puternic. Avand datorii era presat. Nu-mi vine a crede“

Politia investigheaza acest caz pentru a stabili toate circumstantele. Barbatul era casatorit si avea doi copii.