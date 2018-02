Muncesc la o temperatura mai mare de 100 de grade si isi pun in pericol viata, pentru a o salva pe a celor din jur. Cei mai buni salvatori, premiati cu titlul de onoare la "Gala Barbatiei" - VIDEO

Pompierul Valeriu Pavel spune ca nici nu mai stie numarul interventiilor la care a participat in cei 15 de ani de cand munceste. Este sigur ca au fost mai mult de o mie in care a salvat sute de vieti. I-a ramas in memorie prima misiune, atunci cand a decis sa imbratiseze aceasta profesie.

Pavel VALERIU, MAIOR IGSU BALTI: "A fost o interventie la lichidarea unui incendiu din orasul Balti. Am memorizat-o pana in ziua de astazi. Sa fiu asa sincer, a fost cu emotii, primele 5-10 minute eram intr-un moment de a ma determina este un serviciu pentru mine sau nu. Apoi simtind bratul din stanga, apoi cel din dreapta a prietenilor, asa au trecut 15 ani."

Desi in 2016 a fost diagnosticat de o boala teribila, cancer faringian, pompierul si salvatorul din Stefan Voda, Radu Tudorean, continua sa munceasca. Acum, lupta nu doar pentru viata celorlalti, dar si pentru a lui. Astazi, el a fost premiat cu titlul de onoare pentru performantele inregistrate, iar la gala au venit sa-l sustina sotia, Elena si fiul lor de 2 ani si jumatate.

Elena TUDOREAN, SOTIA: "Este o profesie grea, nu fiecare poate sa reziste, insa cu mult curaj si devotament mergem inainte. La serviciu este greu, insa incearca sa infrunte totul. Este curajos, devotat, grijuliu, isi face meseria pe depin."

Printre cei mari, au fost premiati si cei mici. Un baiat de 16 ani din Tipova a primit o diploma pentru ca a dat o mana de ajutor salvatorilor in cautarea unei femei disparute.

Ieftode PANTELEMON, ELEV: "Am ajutat echipa de salvatori sa gaseasca o femeie, cand s-a pierdut la noi la Tipova la cascada si am gasit-o impreuna cu ei. Eu eram cu fratele in vale si noi am spus poate sa va ajutam. -Ce vrei sa te faci cand o sa fii mare? -Salvator!"

Lavatchi Valentin, in varsta de 35 de ani este paramedic. El spune ca nu se plictiseste nici intr-o, iar uneori nu reuseste nici sa manance.

Valentin LAVATCHI, PARAMEDIC SMURD: "M-am atasat foarte mult de aceasta profesie, care si pana la moment o fac cu placere si ma bucur ca sunt un salvator. M-a marcat un pompier care isi risca viata pentru a salva pe cineva."

La eveniment a venit si Silvia Radu. Primarita a inmanat cateva diplome salvatorilor din municipiu, dupa care a plecat in graba fara a discuta cu presa. Anul trecut niciun pompier nu si-a pierdut viata. In 2016 insa un pompier in varsta de 28 de ani a murit in timp ce incerca sa stinga incendiul iscat intr-un depozit de la Ciocana.