Muncitorii de la Spatii Verzi s-au pus pe treaba si au inceput sa pregateasca terenul pentru sarbatorile de iarna. Strada 31 august a fost blocata, iar soferii au luat-o pe strazile adiacente - VIDEO

La primele ore ale diminetii doi arbori de pe strada 31 august deja erau pusi la pamant. Potrivit celor de la Spatii Verzi copacii au fost taiati din cauza ca erau uscati. O parte din lemn va ajunge la un mester popular, care va realiza o sculptura si o va darui Chisinaului. Pana maine muncitorii urmeaza sa curete 58 de arbori. Trecatorii s-au aratat nemultumiti de aspectul copacilor. Acestia practic sunt goliti de crengi.

“Prea masiv merge taierea, totusi era o strada frumoasa, nu prea frumos o sa arate copacii. Copacii sunt copaci si trebuie sa fie cu ramuri.”

“Am trecut si pur si simplu m-am speriat. Nu este organizat, intrebi cum sa treci, iti spune treci asa, dar atent sa nu-ti cada o creanga in cap.”

“Imi pare rau, pur si simplu dispare verdeata, aerul.”

Cum strada 31 august a fost inchisa in perimetrul Banulescu Bodoni-Puskin, soferii au circulat pe drumurile adiacente. In zona nu s-au format ambuteiaje, deoarece agentii de patrulare au dirijat traficul, iar transportul public a fost redirectionat pe alte artere.

“In principiu se circula usor. Aici este un mic ambuteiaj.”

Majoritatea oamenilor spune ca nu-si imagineaza cum vor arata sarbatorile de iarna in acest an, tinand cont de faptul ca ani la rand au sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale.

“ Sarbatorile aici? Nu mi se pare o idee buna, pentru ca ar trebui in centrul orasului sa fie, unde ne-am obisnuit. Loc putin este. - O sa veniti aici de sarbatori? - Nu, nici din principiu nu o sa vin.”

“ Pe deoparte as spune ca va fi putina lume, dar pe de alta parte acolo mereu se inchide drumul, lumea intarzie la lucru.”

“O sa fie mai greu pentru cei care obisnuiesc sa iasa in oras la aceasta sarbatoare pentru ca nu o sa stie unde se va organiza.”

“Stiti ca doua biserici intr-un sat. Asa si doi brazi. Dezbinare se numeste.”

“ - O sa veniti sa sarbatoriti aici? - Da, noi facem ordine si o sa venim. Sunt de la tara si tot o sa vin.”

Strada 31 august intre portiunea Banulescu Bodoni si Puskin va fi inchisa si maine. Lucrarile in zona au inceput dupa ce Guvernul a decis ca in acest an manifestatiile dedicate sarbatorilor de iarna vor avea loc pe strada 31 august si nu in Piata Marii Adunari Nationale si a anuntat ca va cheltui 8 milioane de lei pentru organizarea acestora. In preajma Palatului National si a Bibliotecii Nationale va fi instalat un brad, amenajat targul de Craciun, carusele si un patinoar.