Municipalitatea a inceput un proiect pilot de sortare a deseurilor la o fabrica din oras. Autoritatile nu achita nimic, iar compania isi scoate investitia din vanzarea obiectelor reciclate. Cum are loc procesul de sortare - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “In jur de 100 de autospeciale pline cu gunoi ajung zilnic aici. Inainte de a fi descărcate , ele sunt cântărite. Asa se face ca zilnic sunt procesate aproape 100 de tone de deşeuri, ceea ce ca volum înseamnă 600 de metri cubi de resturi. In timp, primăria spera sa aducă aici tot gunoiul din oraş, pentru ca la groapa de depozitare sa ajungă cat mai puţin.”

Procesul de sortare este unul obisnuit. Toata munca o fac cei 60 de angajati. Acestia desarta, cu ajutorul lopetilor, gunoiul adus de acest tractorist.

“Nu prea miros asa. Nu stiu cand se vor mai incalzi timpurile, mai periculos poate, dar pana cand normal.”

De pe aceasta banda, ramasitele ajung intr-un dispozitiv cilindric.

Vlada VUTCARAU, MANAGER FABRICA DE SORTARE: “Ele sunt depozitate pe banda transportatoare care ajunge in buncarul care are sistem de centrifugare, delimiteaza partile mici: iarba, care nu pot fi sortate.”

Obiectele nereciclabile sunt aruncate, pe cand celelalte ajung pe mainile muncitorilor. Angajatii separa plasticul, sticla sau hartia de celelalte resturi.

Vlada VUTCARAU, MANAGER FABRICA DE SORTARE: “Si o arunca in tomberon pe care il are albastru si sub tomberon avem o camera pt fiecare tip de deseu si urmeaza proces de presare pt fiecare deseu in parte.”

Oamenii spun ca s-au obisnuit cu mirosul apasator. Programul de lucru este de 8 ore. Fabrica le asigura pranzul si chiar o sala de baie, unde acestia pot face dus dupa munca.

“Atent, poate sa cade niste ace acolo de la capelnita cu tot cu sticla.”

Odata sortate, deseurile sunt presate si transformate in baloti.

Vlada VUTCARAU, MANAGER FABRICA DE SORTARE: “Pentru asta e nevoie a le presa ca costurile pt transport sa fie mai mici, volumul depozitului mai mic si castigi din acest proces.”

Primaria Chisinau nu achita nimic pentru acest serviciu. Firma isi scoate investitia prin vanzarea ulterioara a obiectelor sortate.

Vlada VUTCARAU, MANAGER FABRICA DE SORTARE: “Noi le vindem masa plastica sub alta forma, sunt materie prima, pentru ca trec un proces tehnologic.”

Deocamdata functioneaza doar o linie de sortare. In timp, fabrica ar putea sorta toata cantitatea de gunoi din capitala.

Vasile EFROS. SEF DIRECTIA AMENAJARE SI SALUBRIZARE: “Urmeaza sa fie implementat pana la sfarsitul anului. Ulterior o sa tragem concluziile, ca sa vedem cum facem. Intra in eventualitatea unui parteneriat public-privat pe o perioada mai indelungata.”

Intre timp, desurile continua sa fie depozitate langa localitatea Bubuieci. Ieri, localnicii au reluat protestele. Asa ca atata timp cat manifestantii blocheaza accesul autospecialelor cu gunoi, nici fabrica nu poate functiona.

Asta deoarece compania se afla chiar in apropiere de gunoiste, deci camioanele merg pe acelasi drum. Municipalitatea spune ca nu e de competenta ei sa stabileasca o alta locatie, responsabilitatea revenindu-i ministerului Mediului. Cei de la mediu vad rezolvarea in redechiderea gunoistii de la Tantareni, prin exproprierea terenului respectiv.