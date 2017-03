Municipalitatea porneste o campanie de informare in scoli. Elevii vor fi indemnati sa aiba grija cu cine discuta pe internet - VIDEO

La sedintele cu parintii si la orele de dirigintie se va discuta despre riscurile pe care ii pasc pe copii atunci cand sunt online. Parintii vor fi atentionati sa monitorizeze activitatea pe internet a micutilor si sa identifice orice schimbare de comportament.

Copii insa vor fi avertizati sa nu se aventureze in discutii cu strainii, sa nu stea mult online, pentru ca ar pierde notiunea timpului, dar si pentru ca internetul le-ar putea afecta somnul sau silueta. Informatia este pregatita de psihologii Centrului municipal psiho-pedagogic si va fi transmisa directorilor de institutii, care o vor repartiza, profesorilor.

Svetlana GOREA, ŞEFA CENTRULUI MUNICIPAL PSIHO-PEDAGOGIC: "Pliantele vor fi pentru copii unde accent se va pune cum corect sa utileze internetul, cum sa se comporte daca a fost implicat in vreun joc, unde sa apeleze.„

In discutiile cu parintii, psihologii, cat si profesorii vor incerca sa ii covinga sa le acorde mai multa atentie picilor. Asta pentru ca inclusiv nevoile emotionale ale acestora i-ar putea determina la gesturi extreme.

Marina GRECU, PSIHOLOG LICEUL “SPIRU HARET”: “Se va pune accent ca parintii sa atraga atentia la nevoile lor, sa le ofere dragoste, sa discute cu ei, sa le auda nevoile copilului ca atunci sa poata monitoriza comportamentul copilului.”

Sedinta de astazi a functionarilor de la primarie, care a avut loc la pretura Buiucani din cauza lucrarilor de instalare a sistemului de votul online in incinta primariei, a inceput cu un minut de reculegere.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: ”In memoria tinerilor care s-au dus saptamana trecuta.”

Si guvernul se declara ingrijorat de fenomen.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Guvernul se ocupa de aceste subiect de mai multe luni de zile,poate ca inca mai mult de un an de zile.”

Cazurile de suicid de saptamana trecuta au fost discutate deosebit de aprins, din cauza unor zvonuri legate de un presupus joc online, aparut in Rusia. Presa de acolo a dedicat articole intregi fenomenului, despre care se spune ca ar impinge adolescentii la suicid, desi nimeni nu a demonstrat ca ar exista o legatura.

Mai mult decat atat, o parte din mass-media de la Moscova a aratat ca, de fapt, ar fi fost vorba despre panica artificiala, care a determinat aparitia, in Rusia, a unor initiative de restrictionare a accesului la internet.

In Moldova, presedintele parlamentului Andrian Candu vorbea saptamana trecuta de reanimarea proiectului legii Big Brother, care ar permite autoritatilor sa aiba control asupra mediului online. Pe 8 martie, doi tineri de 15 si 16 ani s-au aruncat de la inaltime in capitala. Doua zile mai tarziu, un alt baiat de 20 de ani a cazut in gol de pe un bloc din sectorul Botanica.